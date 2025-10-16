Roma, svista sul contratto di Wesley: c’è un premio per la Champions, ma…
Niente Champions League da quasi sette anni. Eppure nei contratti viene inserita comunque. All'interno dell'accordo firmato da Wesley con la Roma quest'estate, infatti, è presente un premio per la vittoria della massima competizione europea in questa stagione da ben 288mila euro lordi. A rivelarlo è stata l'edizione odierna de La Repubblica, che ha spiegato che si tratterebbe di un errore, una sorta di "coppia incolla frettoloso" che chiaramente quest'anno non ha valenza visto che la Roma gioca in Europa League.
