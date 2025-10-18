Lazio, Sarri: "Nuno Tavares deve ritrovare la fiducia in se stesso"

Ha parlato anche di Nuno Tavares l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Il tecnico si è soffermato sul suo andamento e anche su cosa il portoghese dovrebbe migliorare.

“Le sue difficoltà hanno una storia più lunga, non sono dovute al modulo. Non credo possa giocare in mezzo al campo, la sua gestione della palla da fermo non è di altissimo livello. Giocando più alto forse perderebbe l’accelerazione e la percussione palla al piede che fa partendo da lontano. Si deve ritrovare dal punto di vista della fiducia di sé stesso, più a livello mentale che altro. Ha qualità enormi, deve solo tirarle fuori”.

