Lazio, si corre verso l'Atalanta: i numeri del match

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo per 1-0 nell’ultima trasferta a Bergamo, la Lazio sogna un nuovo colpo esterno contro l’Atalanta. Vincere anche questa volta significherebbe centrare due successi consecutivi in casa della Dea, un traguardo che, come riporta il Corriere dello Sport, è stato raggiunto solo due volte nella storia biancoceleste: tra febbraio e ottobre 2002 (doppio 1-0) e tra maggio e agosto 2012 (2-0 e 1-0). Un doppio blitz che avrebbe il sapore della svolta, in un momento chiave della stagione.

Non sarà però un’impresa semplice. L’Atalanta è ancora imbattuta in questo avvio di Serie A, con due vittorie e quattro pareggi. Un avvio solido, che ricorda quello del campionato 1977/78, quando la squadra bergamasca pareggiò cinque delle prime sette gare stagionali (1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta).

La Lazio, comunque, arriva alla sfida in crescita. Nelle ultime due giornate, i biancocelesti hanno raccolto quattro punti (una vittoria e un pareggio) e segnato sei gol, lo stesso bottino ottenuto nelle precedenti dieci partite complessive di Serie A. Numeri che raccontano un’inversione di tendenza e una ritrovata efficacia offensiva, indispensabile per provare l’assalto a una delle squadre più difficili da battere del campionato.