Sala critico: "Lazio al livello del Torino? È la realtà! A gennaio..."

Il giornalista Cristiano Sala, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha espresso la sua opinione in merito alla situazione del mondo Lazio: con un occhio a gennaio e un altro al presente, Sala evidenzia le difficoltà che sta vivendo il tifoso biancoceleste così come il gruppo squadra. Ecco di seguito le sue parole:

"La Lazio l'anno scorso ha fatto metà stagione, se quella è la loro miglior versione stiamo messi male. Preferisco che salga il valore complessivo della squadra, dell'idea di gioco su cui costruire il futuro. Noi stiamo vivendo un passato remoto, non è il presente. Si è in ritardo. Stiamo vedendo una squadra diversa da quella che sarà. L'anno scorso abbiamo visti i primi segnali del ridimensionamento di quello che stiamo vedendo ora. Quando Sarri dice che sei al livello del Torino alla gente gli vengono le convulsioni, ma dobbiamo accettare questa amara realtà. Stiamo vivendo una situazione distopica, come Matthew McConaughey in Interstellar. Atalanta? Come diceva Guardiola, è come andare dal dentista. Squadra forte, che ha programmazione e che si può permettere di rifiutare 45 milioni per Lookman. Gennaio è il punto di svolta che sarà necessario per fare player trading, con un mercato che dovrà esser fatto con lucidità, soprattutto per le cessioni".

