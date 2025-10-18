Atalanta - Lazio, in programma la conferenza stampa di Sarri: quando parlerà
Maurizio Sarri presenterà la sfida tra Atalanta e Lazio in conferenza stampa. Il tecnico interverrà dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello alle 12:30 di sabato 18 ottobre, alla vigilia del match di Bergamo. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste sul proprio sito.
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Atalanta-Lazio domani, sabato 18 ottobre, alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM. La S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 19:00 di oggi, venerdì 17 ottobre 2025".
Pubblicato il 17/10