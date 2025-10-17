Lazio, Filippini torna in panchina: il comunicato del nuovo club
17.10.2025 20:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Una nuova panchina per un ex Lazio. In queste ore, infatti, il Pavia ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Bellinzaghi dopo una partenza di campionato al di sotto delle aspettative, chiamando sulla propria panchina Antonio Filippini, che da allenatore - come ultima esperienza - aveva guidato il Genoa Women.
