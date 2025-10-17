Lazio, Ferrazza sicuro: "Mezzala? Basic è stato il migliore!". E su Insigne...

L'ex giocatore delle giovanili biancoceleste Alessio Ferrazza, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, si è espresso in merito alla situazione in casa Lazio tra mercato bloccato, lacune e le priorità in vista di gennaio. Ecco di seguito le sue parole:

LA STAGIONE - "Io non so che Lazio ci sarà da qui ai prossimi sei mesi, perché io non credo che ci siano degli obiettivi sportivi delineati. Perché per fare questo tu devi preparare una stagione, devi fare un mercato, devi cercare di fare certi tipi di valutazioni tecniche, questo non c'è stato. L'allenatore è un allenatore capace, la rosa è una rosa che ha dei buoni giocatori ma anche diverse lacune, quindi può essere una stagione da qui a gennaio buona. Poi le stagioni possono essere anche diverse rispetto a quello che è il tuo reale valore, quindi poter fare overperformance oppure fare anche peggio di quello che in realtà sei. È chiaro che noi stiamo vivendo una situazione complicata sotto tanti punti di vista e chiaramente l'aspetto societario si riflette sul campo, c'è poco da fare".

STIMOLI – "Le stagioni non sono tutte uguali uno e quindi quando io sento dire che la Lazio è la stessa dell'anno scorso, ma non è sempre un bene essere lo stesso perché per come vedo io il calcio gli stimoli sono una cosa importante, gli stimoli li crei. Non è matematica il calcio. Non è che se un giocatore l'anno scorso ti ha reso 7, quest'anno ti rende 7. Potrebbe rendere 5, potrebbe rendere 8. Quando qualcuno dice che è la stessa dell'anno scorso, per me non è mai vero. I giocatori sono persone, gestire certe situazioni non è facile. Non c’è neanche il supporto di una società forte e puoi trovarti in difficoltà. Poi la Lazio non ha tanti giocatori di spiccata personalità, quando ci sono momenti difficili poi risalire la china è dura. Il problema del mercato bloccato era solo la punta dell’iceberg".

INSIGNE E MERCATO – "La Lazio non ha una sola priorità, ce ne sono diverse. La mezzala non ha un vero padrone. Basic forse è stato il migliore, la verità è questa. Guendouzi a livello di rendimento ha fatto peggio, lui è uno emotivo e lascia trasparire l’emozione. Insigne? Mi è sempre piaciuto tanto, poi alla Lazio manca qualità. Non bisogna focalizzarsi su di lui però, ma la Lazio ha bisogno di 4-5 giocatori di livello superiore, ma dipende sempre da qual è l’obiettivo".

ATALANTA - "Non abbiamo alternative. Fatichiamo nel palleggio, l'Atalanta aggredisce. Credo che la Lazio imposterà una partita attendista cercando di andare di ripartenza. Questo l'Atalanta può soffrirlo. L'anno scorso a Bergamo vinci così, chiudendo spazi e ripartendo".

