Genoa, Vieira torna sulla Lazio: "Abbiamo imparato tantissimo..."

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida contro il Parma, l'allenatore rossoblu Patrick Vieira ha fatto un punto della situazione sul suo Genoa e ha rimarcato di aver imparato dagli errori commessi in passato, soprattutto contro Lazio e Napoli. Ecco di seguito le sue parole:

"Abbiamo imparato tantissimo dalla gara contro la Lazio. I cambi fatti contro il Napoli ci hanno fatto crescere ancora di più. Noi dobbiamo essere ancor più esigenti con noi stessi. Ora dobbiamo portare a casa i tre punti e fare i gol. Oltre a fare una bella partita di squadra".

