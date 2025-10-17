Ex Lazio | Hernanes: "Squadra non malvagia ma per fare bene in Serie A..."
Raggiunto dai microfoni di Soccermagazine l’ex calciatore della Lazio Hernanes ha toccato molti temi soffermandosi anche sul momento che stanno attraversando i biancocelesti.
“La Lazio ha comunque una squadra non del tutto malvagia, con buoni giocatori. Ovviamente per far bene in Serie A deve avere una squadra interessante tra buoni giocatori, motivazioni e giocatori giusti per fare determinati ruoli, però bisogna accettare quello che è stato sul mercato e poi andare avanti così trovando le soluzioni internamente. Non è che si può fare altro, quindi bisogna trovare solo delle soluzioni interne”, queste le parole del brasiliano.
