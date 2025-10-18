Lazio, squadra in partenza verso Bergamo: ci sono Marusic e Zaccagni - FOTO

Tutti a Bergamo. La Lazio è in partenza per sfidare l'Atalanta domani alla New Balance Arena alle ore 18. Le immagini del viaggio sono state pubblicate dalla società biancoceleste sul proprio profilo Instagram, in cui si vedono sia Marusic che Zaccagni. Entrambi, quindi, sono recuperati e convocati: il primo con ogni probabilità sarà titolare a destra, mentre il secondo va verso la panchina. Di seguito il post.

