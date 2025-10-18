Lazio, Sarri: "Cancellieri è in evoluzione. Lui e Isaksen..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti gli argomenti interessanti toccati da mister Sarri nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Lazio. Tra questi il tecnico si è soffermato anche sulla crescita e sulla posizione in campo di Cancellieri.

“Ha iniziato a giocare sfruttando le sue qualità, fa parte della sua evoluzione come giocatore e persona. Deve muovere la palla velocemente e attaccare gli spazi, se si intestardisce in azioni individuali si perde. Isaksen per noi in partenza è un giocatore importantissimo, poi tutti e due si trovano bene a destra e uno deve giocare a sinistra".

