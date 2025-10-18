Atalanta, Juric: "Se firmo per un pari contro la Lazio? No!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla viglia della sfida contro la Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle 18.00, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "Se firmerei per un pareggio? No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità e hanno anche grandissima velocità e possono risultare pericolosi".

Sulle tante assenze tra i biancocelesti: "Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou, Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.