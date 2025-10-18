Lazio, i convocati di Sarri per l'Atalanta: torna Vecino, la scelta su Zaccagni
18.10.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In vista della gara contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati. Presenti Marusic, Vecino, Dia e Zaccagni; assenti invece Pellegrini e Rovella, oltre a Dele-Bashiru e Gigot. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
️ I nostri convocati #AtalantaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/sAGq6G2Rov— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 18, 2025