Lazio, i convocati di Sarri per l'Atalanta: torna Vecino, la scelta su Zaccagni

18.10.2025 19:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
In vista della gara contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati. Presenti Marusic, Vecino, Dia e Zaccagni; assenti invece Pellegrini e Rovella, oltre a Dele-Bashiru e Gigot. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.