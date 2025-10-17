Roma da scudetto? Gasperini: "Cercheremo di migliorarci". Poi sul derby...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Sulla sponda giallorossa del Tevere, i tifosi già parlano di sogno scudetto. Nulla di nuovo, ma è un argomento che inevitabilmente arriva anche dentro Trigoria e, durante la conferenza stampa prepartita di Roma - Inter, Gasperini si è espresso in merito alle possibilità della sua squadra di vincere il tricolore. Ecco di seguito le sue parole:

"lo rispetto tutte le opinioni. Ognuno ha le proprie e non sono certo io a volerle cambiare. Come ho già detto altre volte, cercheremo di migliorarci e di crescere. Migliorarsi cosa vuol dire? Fare. Perché migliorarsi a livello di risultati è un po' difficile: se fai 15 punti su 18, mi sembra complicato migliorare questo. Forse quello che possiamo pensare di migliorare è attraverso le prestazioni: possiamo fare partite ancora migliori, anche se credo che finora ne abbiamo già fatte di buone, altrimenti non avremmo questi punti. Questo è un po' il nostro compito. Ridurre tutto a "se sei da scudetto o da Champions", sinceramente, è una discussione alla quale non partecipo".

Una soluzione per affrontare l'Inter può essere la riproposizione dello stesso modulo adottato nel derby contro la Lazio. Sul tema, Gasperini ha risposto così: "Può essere quella la soluzione. Man mano che giochiamo, emergono sempre opzioni diverse, non c'è mai una formula fissa. Però, sicuramente, tra le soluzioni possibili c'è anche quella".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.