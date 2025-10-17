Ex Lazio | Il sogno di Crespo: “Voglio allenare in Italia, sarebbe la chiusura di un cerchio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Da giocatore ad allenatore. È la nuova vita di Hernan Crespo: l’ex attaccante della Lazio ora si trova sulla panchina del San Paolo, in Brasile, anche se il suo sogno è quello di arrivare ad allenare in Europa, se non magari in Italia dove ha passato parte della sua carriera da calciatore. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha spiegato proprio qual è il suo prossimo obiettivo. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi: italiana. Sarebbe la chiusura del cerchio. Non poniamoci limiti e aspettiamo, intanto devo pensare al San Paolo”.

