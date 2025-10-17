Lazio, Mattei: "Coppe? È lontana anche la Conference. Bisogna pensare a..."

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha sottolineato l'importanza della sfida tra Atalanta e Lazio, soffermandosi su alcuni giocatori chiave recuperati per la gara di Bergamo.

“Contro l’Atalanta sarà una gara importante, arriva dopo la sosta e la classifica della Lazio è delicata. Ieri nel comunicato che ha pubblicato la società non figuravano Vecino, Zaccagni e Marusic, tre giocatori importanti che quindi sono disponibili per Bergamo. Ora c’è da capire quanto siano in condizione, senza rischiarli e magari senza farli partire tutti titolari perché magari non hanno 90'. Mi sorprende il recupero di Marusic, mentre pensavamo tornasse Pellegrini. Il problema è anche la panchina, i potenziali cambi della Lazio. Dall’altra parte Krstovic a me non convince: prende palla e tira, non ha dribbling, non scambia con i compagni, mi sembra abbia dei limiti ancora".

"La Lazio in questo momento deve pensare a risalire, non è solo lontana alla Champions, ma anche alla Conference. L’Atalanta può pensare di entrare in Champions. Non voglio dire che la Lazio rimarrà fuori dalle coppe, ma parlare di Champions mi sembra eccessivo".

"Ieri è stata multata dalla Uefa la Juve, anche la Roma aveva pagato. La Lazio ha dovuto pagare con il blocco. La Juve è contenta della multa, perché nel frattempo ha fatto la squadra”.

