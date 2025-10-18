Lazio | Il "nodo" Marusic e l'interesse per Gaaei sullo sfondo: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Non solamente le intricate situazioni contrattuali di Gila e Romagnoli, entrambi in scadenza 2027. In casa Lazio, c'è da considerare anche quello che sarà il futuro di Adam Marusic. Ieri ha compito 33 anni e in estate aveva ascoltato la "corte" della Fiorentina per compiere il desiderato scatto d'ingaggio.
A giugno, riferisce Il Messaggero, si esaurirà anche l'ultimo anno opzionato dal club. Appena recuperato da uno stiramento, è l'unico terzino che Sarri vuole avere in campo a ogni costo per rialzare il muro a Bergamo, a conferma della stima che l'allenatore nutre nei suoi confronti. Ma in caso le strade dovessero separarsi, il 22enne Anton Gaaei dell'Ajax rimane nel mirino del club.
