Lazio | Calendario in salita fino alla sosta: tre big match in 5 partite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È proprio ora che comincia la salita. Incurante della partenza a rilento della Lazio, adesso il calendario alza l'asticella. L'avvio di stagione meno proficuo dal 2001 (insieme al 2007/08 e 2023/24) è coinciso con un tragitto di media difficoltà - un solo scontro diretto, perso con la Roma. Sarri ora chiede pazienza e lucidità, chiede ai suoi di isolarsi "dalle sensazioni esterne". Da Juric 6° a Mau 13° ci sono otto squadre in tre punti e "la classifica si può riassestare nel lungo periodo". Il punto però è che nel breve - i prossimi 22 giorni - la tabella di marcia si complica. E non poco.

Da domani al 9 novembre, riporta Il Messaggero, sono in programma tre big match in cinque partite, che indicheranno alla Lazio dimensione e direzione. Il trend dell'ultimo Sarri con le grandi recita 11 punti su 39, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sconfitte. Si partirà con Atalanta e Juventus, le sole imbattute in Italia come Bayern e Borussia Dortmund nelle prime cinque leghe d'Europa. Ma affrontate rivali in fiducia può paradossalmente essere anche un fattore d'ulteriore spinta.

Fin qui, infatti, il Comandante aveva quasi sempre pescato squadre con l'acqua alla gola (il Sassuolo fanalino di coda, il Torino di Baroni già quasi all'ultima spiaccia) o reduci da KO brucianti, come quello della Roma proprio contro i granata. Ora invece le sfidanti saranno in fiducia, in salute e pronte a lottare per le primissime posizioni. Questa Lazio riuscirà ad arginarle?

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.