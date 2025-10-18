Lazio | Dia, fame di riscatto: Sarri gli dà fiducia contro l'Atalanta

RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia vuole riprendersi il tempo perduto: quello trascorso in panchina e quello sprecato sotto porta. Finito dietro a Castellanos nelle gerarchie, ora può rilanciarsi da titolare approfittando del ko dell’argentino. Sarri lo tiene pronto per Bergamo e come scrive il Corriere dello Sport ha pensato a due ipotesi di formazione: un 4-4-1-1 con Dia e Pedro, oppure Pedro falso nove e il senegalese in panchina. Quest’ultima soluzione è stata provata all’inizio della settimana, quando Dia era fermo per una distorsione alla solita caviglia dolorante.

Dia ha motivazioni extra: il ruolo da vice, i gol sbagliati, un digiuno che dura troppo. Non segna dal colpo al Verona e in questa stagione non ha ancora servito un assist. Nel 2025 solo tra febbraio e aprile aveva vissuto un periodo peggiore, sette gare senza incidere. Il senegalese deve ritrovare fiducia. Sarri, a giugno, lo considerava più concreto di Taty, potente e con un bel tiro, ma poco continuo sotto porta e anche ora fatica a trovare precisione e fiducia.

Nonostante l'esplosione di Cancellieri, il contributo dei centravanti resta troppo scarso e Dia deve diventare un’arma in più. Contro l’Atalanta ha già lasciato il segno con la Salernitana, nel gennaio 2023, segnò e servì un assist. Poi il silenzio. La Coppa d’Africa è sullo sfondo. Per essere convocato, Dia deve sfruttare le prossime partite: a novembre ci sarà l’ultima finestra di convocazioni, prima del torneo, con un’amichevole di lusso contro il Brasile il 15 novembre.