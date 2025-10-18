Lazio | Una difesa da blindare, Gila e Romagnoli in bilico: il punto sui rinnovi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Domani, come anticipato, Romagnoli festeggerà le 100 presenze in Serie A con la sua squadra del cuore, ma ancora non conosce il suo destino. Prima del ritorno di Sarri, il centrale era già con le valigie in mano. Mau ha blindato il suo pupillo, nonostante il Qatar fosse pronto a ricoprirlo d'oro, e ha provato a fare da intermediario sul rinnovo, prima di scoprire che la Lazio non avrebbe comunque potuto garantirglielo dopo lo stop Covisoc.

Tutto rinviato a gennaio, ma se la Lazio non dovesse riuscire a risanare in toto il "costo del lavoro allargato", l'articolo 9 delle Noif imporrebbe un ulteriore slittamento a giugno. Romagnoli è in scadenza nel 2027 e aspetta tutti gli arretrati promessi e non ricevuti dal 2022.Il trentenne guadagna 3 milioni netti. Come riferisce Il Messaggero, Lotito sarebbe pronto a riconoscergli al massimo quasi lo stesso ingaggio (sarebbe comunque il più alto in rosa insieme a quello di Zaccagni) per un ulteriore triennio. Alessio vorrebbe restare nella Capitale, ma nulla è scontato.

Anche il suo compagno di reparto - Gila - ha il futuro in bilico. Forse, ancor di più. Il suo entourage, a giugno, aveva portato un'offerta da 35 milioni dl Brighton. Erano interessati anche Chelsea e Como, ma Lotito e Fabiani hanno detto no, non potendo rimpiazzarlo. È già un macigno il 50% da versare nelle casse del Real Madrid per la futura rivendita, in più gli incontri con il manager Camano non hanno portato ad alcuna stretta di mano. In una situazione così precaria, il classe '00 andrebbe ceduto in inverno per fare plusvalenza e non rischiare di avvicinarsi troppo alla scadenza del contratto. Ma senza un degno rimpiazzo, Sarri non la prenderebbe benissimo.

