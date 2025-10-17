Sarri, Frabotta e il retroscena su Ronaldo: "Ha strappato l'erba dal campo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore bianconero Gianluca Frabotta ha rilasciato un' intervista ai taccuini del Corriere della Sera. Nella stessa, tra le varie tematiche affrontate, il classe '99 ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri ai tempi della Juventus. Di seguito le sue parole:

"Ronaldo era un esempio quotidiano. Mi è rimasto impresso un suo gesto. Durante un'esercitazione tattica, Sarri gli mostrava i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era un po' contrariato. Era diverso, non aveva bisogno di indicazioni, sentiva dentro dove sarebbe finita la palla. Per farlo capire all'allenatore aveva strappato dell'erba e l'aveva masticata e annusata: 'A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.