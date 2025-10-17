Atalanta, Sulemana punta la Lazio: “Possiamo ancora migliorare tanto e…”
Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Kamaldeen Sulemana. L’attaccante dell’Atalanta, oltre a parlare del suo inizio di stagione e del suo arrivo in Italia, si è soffermato anche sul futuro del club e sulle prossime partite. Al rientro dalla sosta, infatti, i nerazzurri affronteranno la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni: “Penso che per noi il meglio debba ancora arrivare. Abbiamo ancora molte partite per continuare a migliorare la qualità del nostro gioco, possiamo fare qualcosa di grande anche in questa stagione”.
