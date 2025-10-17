Lazio | Mandas e gli auguri a un compagno di squadra: "Una persona speciale" - FOTO
Nel giorno del compleanno di Adam Marusic, oltre agli auguri social della Lazio, sono arrivati anche quelli di un compagno di squadra e grande amico del montenegrino. Si tratta di Mandas che, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono i due insieme in campo. Poi ha aggiunto: "Buon compleanno Brate! Una persona speciale, dentro e fuori. Grazie di tutto!".
