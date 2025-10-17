Sabatini: "Questa Atalanta è sostanziosa. Per la Lazio non la vedo bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, hai quali ha detto la sua sull'imminente sfida tra Atalanta e Lazio. Queste le sue considerazioni: "Oggi l'Atalanta è cambiata nello spogliatoio, Juric è meno trascinatore, ma il gruppo ha preso a cuore l'obiettivo della società: dimostrare che i risultati non fossero solo merito di Gasperini. Per la Lazio non la vedo benissimo, perché quest'Atalanta è sostanziosa...".

"Sulemana nell'ultima partita ha dimostrato di essere, come tutti gli altri giocatori offensivi dell'Atalanta tranne Maldini, un giocatore che sarebbe titolare nella Lazio. Rovella e Guendouzi sono due che non sfigurerebbero nella squadra di Juric, ma Ederson è più forte di tutti e due".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.