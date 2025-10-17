Lazio, è il compleanno di Marusic: la società lo celebra sui social - VIDEO
17.10.2025 10:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Adam Marusic spegne oggi 33 candeline. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha deciso di fare gli auguri al montenegrino pubblicando una compilation di tutti i suoi gol realizzati in biancoceleste sui propri account social. Di seguito il video.
