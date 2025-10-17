Bonanni: "La Lazio può fare risultato a Bergamo. Può essere una svolta"
L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio, ai cui microfoni si è detto fiducioso sulle possibilità della Lazio di fare risultato a Bergamo contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "I protagonisti della prossima giornata? Come allenatore penso Fabregas, seppur in tribuna. Come giocatore dico Bonny e come squadra dico la Lazio".
"Fare un risultato importante a Bergamo potrebbe essere una svolta. La partita rimane molto complicata, ma la Lazio a livello umano e a livello tecnico-tattico ha le capacità anche per fare risultato a Bergamo”.
