Torino, Baroni: "Dopo la Lazio ho parlato poco con la squadra. Vi dico..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, Marco Baroni ha presentato il prossimo appuntamento del suo Torino, senza dimenticare un ultimo commento al match contro la Lazio, l'ultimo prima della sosta. Ecco le sue parole:

Ha lavorato sulla testa dei giocatori?

"Abbiamo parlato dopo la gara perché poi in tanti sarebbero andati in Nazionale. Avevamo segnato da poco, c'erano situazioni dal punto di vista adrenalinico: sono cose da non ripetere, sono quei pezzettini che ancora ci penalizzano in maniera incredibile rispetto al valore della prestazione".

