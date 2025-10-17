Roma, Mancini non si dà pace: “La finale di Europa League persa resta una pugnalata”

TUTTOmercatoWEB.com

Gianluca Mancini non dimentica. Il difensore della Roma non riesce proprio a cancellare la finale di Europa League persa contro il Siviglia, in cui si è fatto autogol e ha sbagliato anche uno dei rigori finali. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, è tornato proprio su quella serata, che per lui resta indimenticabile (in negativo). Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Il dolore più grande è Budapest, dove mi capitò di tutto: l'assist per il gol di Dybala, l'autogol che mi rotola sempre in testa e il rigore sbagliato, il primo calciato in vita mia. Spesso dopo mi svegliavo sognando di ribattere il rigore, quella finale resta una pugnalata”.

