Lazio, Sarri ritrova l'Atalanta: con la Dea ha "i conti in sospeso"

RASSEGNA STAMPA - Domenica 19 la Lazio scenderà in campo alla New Balance Arena, il “nuovo” impianto dell’Atalanta. Gara importante per i biancocelesti e forse anche un po’ sentita per Sarri che, con la Dea, ha qualche conto in sospeso. Il destino, come scrive Il Messaggero, lo ha riportato a Formello ma oggi sarebbe potuto essere al posto di Juric.

Il ds dell’Atalanta nutre una stima infinita per il toscano e per due volte ha cercato di portarlo con sé prima al Milan e poi proprio alla Dea. Da quest’ultima fu “scartato” perché preferivano qualcuno che proseguisse sulla scia di Gasperini. Il Comandante a giugno ha detto ‘sì’ a Fabiani e Lotito, pochi giorni dopo l’ultimo incontro segreto con D’Amico. Quella di Sarri è stata una scelta di cuore, la rabbia e la delusione per la vicenda del mercato non gli hanno provocato alcun pentimento.

Il 19 ottobre, l'ex allenatore della Juve si ritroverà di fronte quello che sarebbe potuto essere il suo futuro e inevitabilmente, sottolinea il quotidiano, un pensiero su ciò che sarebbe potuto essere ci sarà. I bergamaschi hanno una rosa da 460 milioni di euro, quasi 200 in più della Lazio che domenica, nei titolari, avrà due giocati pagati più di 10 milioni di euro. Nel club orobico tutti raggiungono la doppia cifra nel cartellino, eccetto Bernasconi e Carnesecchi cresciuti nel vivaio e Djimsiti arrivato a zero.

