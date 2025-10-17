La Lazio in emergenza "scopre" il contropiede: il primato firmato Sarri

RASSEGNA STAMPA - Addio palleggio, benvenuto contropiede. La Lazio di Maurizio Sarri continua a trasformarsi con il tecnico costretto a lavorare praticamente da inizio stagione in piena emergenza.

Eppure questa nuova versione della Lazio detiene un piccolo primato: ha segnato tre gol in contropiede ed è l’unica squadra in Serie A ad averlo fatto. In Europa è dietro solo a Siviglia (5), Bayern Monaco e Real Madrid (4).

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri è stato costretto a cambiare e ora con ripartenze e verticalizzazioni sta cercando di aggiustare il tiro. Da qui si deve partire per provare a risalire la china, ad avere equilibrio.

Del resto i gol sono arrivati, 6 nelle ultime due partite, e così anche i punti, 4, frutto di una vittoria e un pari.

