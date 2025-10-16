Italia, Gattuso tiene d’occhio Cancellieri: e per le gare di novembre…

L’Italia ormai è certo del secondo posto nel girone di qualificazione, a marzo si giocheranno i playoff per stabilire se gli azzurri andranno al Mondiale quest’estate. Prima però ci sono le ultime due partite di novembre da giocare contro Moldavia e Norvegia. Proprio per la sosta del mese prossimo, Gattuso sta pensando di dare spazio a chi ha giocato meno o a chi, per un motivo o per un altro, non è ancora riuscito a convocare.

Uno di questi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è Matteo Cancellieri. L’esterno della Lazio infatti è da tempo nel mirino del mister: il suo rendimento in questo inizio di stagione non è assolutamente passato inosservato, tanto che il ct e il suo staff avevano già pensato a chiamarlo. Presto quindi potrebbe arrivare la sua occasione a Coverciano.

