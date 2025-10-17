Lazio, inizia la "partita" contro Vernis: il club si muove per vie legali

RASSEGNA STAMPA - Il caso Vernis è ciò di cui la Lazio Women non aveva bisogno in questo momento. Le biancocelesti hanno iniziato la stagione col piede giusto, ma ora tutto il positivo è passato in secondo piano. L’attenzione è catalizzata sulla centrocampista statunitense che, senza permesso e senza avvisare, ha deciso in autonomia di lasciare Formello e l’Italia per tornare in patria dalla famiglia.

Poi, tramite l’agente - si legge sul Corriere dello Sport - ha fatto sapere di aver concluso la sua avventura a Roma con una rescissione unilaterale per due motivi: un infortunio non comunicato al Lexington e mancati pagamenti di stipendi. Il riferimento, attraverso la ricostruzione del club, sarebbe al mese di settembre e da tempistiche, solvibile entro novembre. Stando a quanto filtra da Formello, prosegue il quotidiano, la Lazio farà causa alla giocatrice. Il club ha invitato la ventiquattrenne a fare ritorno sul luogo di lavoro per riprendere le attività agonistiche, ma il contrasto a distanza proseguirà e con azioni giuridiche.

