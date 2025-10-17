NEWS | Attentato nella notte, distrutte le auto di Sigfrido Ranucci
17.10.2025 08:56 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Intorno alle 22.00 della scorsa notte un'esplosione fortissima ha scosso Campo Ascolano a Pomezia, alle porte di Roma. Le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono state distrutte da due ordigni proprio davanti casa del giornalista e conduttore di Report. A rendere nota la notizia è proprio Ranucci che ha raccontato il fatto sul suo profilo Instagram. <<< BOMBA CONTRO RANUCCI >>>