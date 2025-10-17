Il Fenerbahce e un mercato da sogno: un ex Lazio tra le sei "stelle" nel mirino

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Fenerbahçe si prepara a un mercato invernale ambizioso. Il presidente ha annunciato: "Abbiamo iniziato i lavori" e dalla Turchia emerge chiaramente come il club punti a rinforzare difesa, centrocampo e attacco, con una lista di sei stelle come possibili rinforzi.

A centrocampo, il primo nome sulla lista è Leon Goretzka: la squadra di Istanbul avrebbe avviato contatti per il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, il cui contratto scade a fine stagione. Tuttavia, la possibilità di un trasferimento già a gennaio è definita "remota" a causa della ridotta rotazione in mezzo al campo dei bavaresi. L'altro obiettivo di spicco è Sergej Milinkovic-Savic che, dopo il trasferimento all’Al-Hilal in Arabia Saudita nel 2023, potrebbe tornare in Europa già a gennaio. Il serbo di 30 anni suscita anche l’interesse di club italiani.

In difesa, il principale obiettivo è Merih Demiral, prodotto del vivaio, che potrebbe fare ritorno a Istanbul. L’Al-Ahli vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza a fine stagione, ma il centrale turco sarebbe disposto a discutere un trasferimento già a gennaio. Occhi puntati anche su Kim Min-jae, possibile partente dal Bayern Monaco. In attacco, il club ha avviato contatti per Memphis Depay, mentre l’opzione Elye Wahi, suggerita dagli agenti, ha ricevuto un parere positivo dall’allenatore Tedesco.

