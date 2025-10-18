Sfida allo specchio: Atalanta - Lazio, dieci anni di equilibrio e contrasti
RASSEGNA STAMPA - Nonostante percorsi e filosofie diverse, il confronto tra Atalanta e Lazio nell’ultimo decennio racconta una sorprendente parità. Come sottolinea il Messaggero, dal 2015 a oggi, le due squadre hanno tenuto un ritmo quasi identico in Serie A: 678 punti per la Dea, 672 per i biancocelesti, con una media di 1,75 a partita. Anche i confronti diretti parlano di equilibrio assoluto: otto vittorie ciascuno e sei pareggi, con 38 gol atalantini contro 37 laziali.
L’ultimo precedente di ottobre a Bergamo, risalente a tre anni fa, finì 0-2 per la Lazio e in quell’occasione Gasperini definì i biancocelesti come "un'avversaria dominante, troppo superiore e straordinaria, la più forte mai incontrata a Bergamo", parole che segnarono uno spartiacque. Da allora, però, i percorsi si sono invertiti: l’Atalanta ha spiccato il volo con tre finali, un’Europa League vinta e due presenze consecutive in Champions, mentre la Lazio ha frenato, buttando all'aria - per stessa ammissione di Sarri - "un’occasione unica per il salto di qualità".
Proprio per questo, alla vigilia della sfida di domani, punta a ribaltare la tendenza. Vincere a Bergamo significherebbe raggiungere i nerazzurri a quota 10 punti, ristabilire l’equilibrio e, forse, iniziare davvero la risalita.