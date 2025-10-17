Lazio, da scartato a favorito: Cancellieri a un passo dal primato

RASSEGNA STAMPA - Concellieri ha conquistato la Lazio. La maglia per lui era quasi proibita, pensando al passato e a come erano andate le cose. Troppo acerbo ai tempi, ma è tornato pronto. Tre anni dopo, rieccolo a Formello ma stavolta ha lasciato il segno. Si è guadagnato la fiducia di Sarri e, sottolinea il Corriere dello Sport, ha abbattuto certi muri. Si è fatto apprezzare in allenamenti e per bravura e fatalità ha superato Isaksen, Tchaouna e Noslin arrivati perché l’ex Parma non era considerato idoneo.

Se non ci fosse stato il blocco probabilmente, si legge sul quotidiano, Cancellieri sarebbe partito di nuovo in prestito. Poi, se non fosse esploso nelle ultime settimana sarebbe rimasto nella lista d’uscita per gennaio. Oggi è in piena crescita, ha segnato tre gol in cinque presenze. Stessi numeri dello scorso anno ma in 27 gare. Si sta superando, è a un passo dal numero massimo di reti segnate in A: 4 in 36 gettoni con l'Empoli. È l'unico, tra i nati nel 2002 e insieme a Soulé, a aver realizato tre centri in ciascuna delle ultime annate in campionato. In Europa può dividere il primato con Barcola (PSG), Güler (Real madrid) e Ekitiké (Liverpool). Il futuro è tutto da scrivere. Il tecnico l’ha fatto giocare come ala e come esterno a destra, stessi ruoli che può ricoprire anche domenica con l’Atalanta. Nelle gerarchie ha superato il danese che, ora è costretto a inseguire.

