Lazio, contro l'Atalanta spazio a Tavares: a Bergamo per rilanciarsi
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si mette alle spalle la sosta per le nazionali e si prepara a scendere in campo nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Juric, ancora in piena emergenza causa infortuni.
Tra le poche certezze di mister Sarri c’è però Nuno Tavares pronto ad occupare il posto sulla fascia sinistra. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Pellegrini ha provato a stringere i denti ma il dolore al ginocchio destro lo terrà sicuramente ai box in vista della gara contro la Dea. Sarri non vuole rischiare e per questo, molto probabilmente, non rientrerà neanche nella lista dei convocati.
Spazio a Tavares, quindi, che dovrà sfruttare al meglio questa opportunità provando a rilanciarsi. Lo scorso anno, con, Baroni, aveva fatto scintille collezionando 8 assist nelle prime 8 gare, salvo poi fermarsi lì. Adesso la chance di ripartire, direttamente da Bergamo, dove in palio ci sono punti pesantissimi.
