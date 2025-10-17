Milan, Allegri perde anche Pulisic per infortunio: i tempi di recupero
Dopo l'infortunio di Rabiot, il Milan perde anche Christian Pulisic. Infortunatosi durante l'amichevole della propria Nazionale contro l'Australia, l'attaccante statunitense è stato sottoposto a degli esami, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. ll calciatore verrà rivalutato tra 10 giorni e salterà le sfide contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e forse Roma, per tornare a disposizione, complicazioni permettendo, nella sfida contro il Parma dell'8 novembre.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.