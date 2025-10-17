Lazio, dolce attesa per Romagnoli: la compagna svela la gravidanza - FOTO
17.10.2025 15:00 di Christian Gugliotta
Alessio Romagnoli diventerà padre per la prima volta. A rivelare la splendida notizia è stata Eleonora Utini, compagna del difensore biancoceleste che, in alcuni scatti pubblicati sul proprio account Instagram ha svelato di essere incinta. Di seguito il post.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.