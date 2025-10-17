Lazio, Impallomeni: "Sarri deve ritrovare le risorse giuste. L'Atalanta soffre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in merito alla sfida tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti cercano il riscatto, Sarri dovrà trovare nelle difficoltà le risorse in grado di mettere in difficoltà la squadra di Juric, la quale - secondo il giornalista - soffre le squadre che giocano chiuse e ripartono. Ecco di seguito le sue parole:

"Credo che la Lazio in questa emergenza costante ha fatto 4 punti in due gare. È una buona squadra, che sta in difficoltà, Sarri deve trovare le risorse giuste. La differenza che può fare è nelle scelte a Bergamo. L'Atalanta soffre le squadre chiuse".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.