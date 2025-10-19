Lazio, Sarri a caccia di un'altra vittoria a Bergamo: c'è un tabù da sfatare
19.10.2025 08:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Lo scorso 6 aprile, la Lazio di Baroni ha espugnato il Gewiss Stadium grazie a un contropiede micidiale capitalizzato da Isaksen. Oggi la Lazio torna lì, a Bergamo, e cercherà di replicare un successo che sarebbe il secondo consecutivo in trasferta contro la Dea e aiuterebbe a sfatare un tabù: come riporta il Corriere dello Sport, con la vittoria la Lazio conquisterebbe due successi esterni di fila contro l'Atalanta in Serie A per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita solo tra febbraio e ottobre 2002 (1-0 in entrambi i casi) e tra maggio e agosto 2012 (2-0 e 1-0).