FORMELLO - Lazio, Sarri punta l'Atalanta: Dia ce la fa, Pedro più di Zac

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sarri sceglie interpreti e modulo. La rifinitura della mattina ha in parte chiarito le idee del tecnico, alle prese con i tanti infortuni degli ultimi giorni. Contro l'Atalanta rientreranno Dia, Zaccagni, Vecino e Marusic, oltre a Guendouzi che ha scontato le due giornate di squalifica. Non ci saranno, invece, Pellegrini (alle prese con un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista), Rovella (fermato dalla pubalgia), Castellanos (out almeno un mese e mezzo) e il lungodegente Gigot.

Con qualche rientro in più c'è anche la possibilità di rivedere il 4-3-3, messo da parte nelle scorse gare. Resta complicato l'impiego dal primo minuto di Zaccagni, per il quale sarebbe meglio non correre rischi: ha recuperato in un lampo dal problema muscolare accusato prima del Torino, se avrà spazio sarà a gara in corso. Più probabile, invece, l'utilizzo di Pedro a sinistra, che può accompagnare Dia per una sorta di 4-4-2 (o 4-4-1-1). In quel caso Cancellieri, sicuro del posto a destra (Isaksen e Noslin partiranno ancora fuori), si abbasserebbe sulla linea dei centrocampisti.

Proprio in quella zona ritroverà la maglia da titolare Guendouzi al fianco di Cataldi e Basic. Il croato potrebbe anche essere chiamato a spostarsi a sinistra per chiudere il quartetto. A disposizione in panchina ci saranno Belahyane e, appunto, Vecino, alla prima convocazione ufficiale della stagione. In difesa ritornerà Marusic a destra, con Gila e Romagnoli al centro, Nuno Tavares a sinistra e Provedel in porta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

Pubblicato il 18/10