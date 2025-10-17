Napoli, Conte teme Baroni: "L'anno scorso la Lazio è stata..."

Domani il Napoli sfiderà il Torino e Conte ritroverà così Baroni, definito da lui stesso la bestia nera del Napoli dell'anno scorso, quando siedeva sulla panchina della Lazio. Ecco di seguito le parole dell'allenatore leccese in conferenza stampa sull'argomento:

"Insidie? Non solo il Torino, chiunque affronta il Napoli che ha lo Scudetto sulla maglia. Le motivazioni sono sempre al mille per mille, hai vinto l'anno scorso e tutti contro il Napoli hanno la voglia di fare qualcosa di straordinario. Sicuramente sarà una partita difficile, conosco l'ambiente, vivo a Torino e quando non allenavo ero spesso a vedere le partite, è una squadra gloriosa, ha tradizione, ha un ottimo allenatore, l'anno scorso la Lazio è stata la nostra bestia nera perdendo in campionato e coppa, poi al ritorno pareggiarono alla fine. Domani sarà un'altra partita".

