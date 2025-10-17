Orsi spiega: "Ho visto il Torino contro Roma e Lazio, è una squadra che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Dopo due settimane torna la Serie A. Il Napoli sale a Torino per affrontare gli uomini di Baroni che nell'ultima giornata hanno sfiorato la vittoria contro la Lazio di Sarri. L'ex biancoceleste Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del match di domani e delle insidie che potrà trovare la squadra di Conte. Ecco di seguito le sue parole:

"Ho visto il Torino contro la Roma e contro la Lazio, è una squadra che ti sporca le giocate, ti fa giocare male, ha calciatori rapidi in attacco, in difesa però tiene poco. La Lazio ha segnato tre gol col Toro, rimontando dal 2-3 nel recupero. Insomma è una squadra fallibile in fase difensiva, ma sta anche cercando un nuovo equilibrio. Insomma non è una gara semplice, ma il Napoli deve approfittare del big match tra Roma e Inter, puntando ad allungare su una delle due, quantomeno".

