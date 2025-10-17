Torino, Simeone: "Con Baroni ci vado in guerra. Pareggiare con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giovanni Simeone sarà un grande ex della sfida tra Napoli e Torino, in programma sabato alle 18:00. In occasione dell'incontro, l'attaccante argentino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio TV Serie A durante la quale ha parlato del Napoli e degli anni vissuti lì, ma anche di questi primi mesi al Torino e del rapporto con Baroni. Ecco di seguito le sue parole:

"Il mister ha una filosofia che apprezzo molto, la sua cattiveria di andare avanti, la sua cattiveria di essere aggressivi nei duelli, il suo modo di allenare. Io vedo tanto in lui la parte del trasmettere, è una persona che trasmette, è una persona che quando parla si fa sentire. Mi piacciono molto le persone che vanno sempre incontro alle difficoltà, che vanno sempre a affrontare i momenti. Io con lui vado in guerra, a me le persone così trasmettono questo".

Poi tornando sulla vittoria contro la Roma e sul pareggio contro la Lazio: "Sono convinto che questa squadra è forte, perché andare a vincere all'Olimpico contro la Roma, pareggiare contro la Lazio sono risultati importanti, sono risultati importanti e questo non lo fa qualsiasi squadra".

