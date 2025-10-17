Lazio, Giordano. "Metterei Basic esterno di centrocampo. In attacco..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha detto la sua su alcuni singoli della rosa di Sarri e sulle possibili scelte del tecnico in vista dell’Atalanta.

SINGOLI - “Se Zaccagni va in panchina significa che sta bene e può giocare. Guendouzi non è lo stesso che abbiamo visto in questi anni. Il giudizio su di lui non può essere definitivo. Abbiamo lasciato un giocatore che aveva fatto una buona partita nel derby, non so come lo ritroveremo dopo quasi un mese di assenza. Belahyane? Non è una mezzala. Secondo me lui è un mediano, può essere un’alternativa a Cataldi se dovesse esserci qualche imprevisto. Non ha la fisicità per fare la mezzala. Basic, al contrario, sa difendere e attaccare e fisicamente ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Starà a Belahyane guadagnarsi le posizioni. Se la Lazio e Sarri ci credono va tenuto. Non si possono prendere giocatori per mandarli a giocare”.

SCHIERAMENTO - “Io contro l’Atalanta giocherei con due attaccanti, con gli esterni puoi sfondare ogni tanto, ma centralmente puoi essere più pericoloso. Dia e Castellanos sarebbero stati perfetti, Pedro e Dia lo possono fare con altre caratteristiche. Questa è una partita da 4-4-2, anche con Basic esterno. Isaksen a sinistra? Io lo avrei messo lì a Torino, tenendo Cancellieri a destra. Lui è un giocatore che ti dà qualità e sa abbassarsi sulla linea dei centrocampisti. Lo fa in modo naturale".

