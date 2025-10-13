Lazio, parla Rodia: "Infortuni? Non siamo preoccupati!". E su Castellanos...

TUTTOmercatoWEB.com

Parla Fabio Rodia. Il coordinatore dello staff medico della Lazio, nella puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, si è espresso sui tantissimi infortunati della rosa biancoceleste in questo inizio di stagione. In particolare si è soffermato sulle condizioni del Taty Castellanos, l'ultimo ad aver accusato un problema muscolare. Ecco le sue parole in merito.

"Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari per queste forme di infortuni. Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio. C'è stato un numero importante di infortuni, ma fortunatamente la pausa ci permette di lavorare al meglio per riossigenare i giocatori affaticati e per recuperare in tempi rapidi gli infortunati".

