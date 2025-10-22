Lazio, parla Marcolin: "L'Europa è complicata. Senza il mercato e le assenze..."
Lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.it per l'ex calciatore Dario Marcolin, che ha toccato alcuni temi relativi al campionato di Serie A. Nello specifico ha espresso il suo pensiero sulla Lazio, sul lavoro di Sarri e sugli obiettivi stagionali. Di seguito le sue parole in merito.
"Lazio? Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e, cioè, se riaprirà o meno il mercato per la Lazio. Le sue ambizioni europee ad oggi sono di difficile realizzazione. Abbiamo visto che, per esempio, se manca Castellanos deve giocare Dia, che non è un centravanti, ma più una seconda punta. Se alla Lazio c’è qualche assenza, la compagine biancoceleste va in difficoltà. Il tutto senza fraintendimenti, perché Sarri è bravissimo a dare comunque sempre linfa ed un’impronta di gioco alle proprie squadre. Ma senza il mercato estivo, non c’è la coppia nei ruoli che tutti gli allenatori cercano nelle proprie rose".