Lazio, Marchetti: la bella dedica a Radu nel giorno del suo compleanno - FT

Lazio, Marchetti: la bella dedica a Radu nel giorno del suo compleanno
22.10.2025 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Giornata speciale quella odierna per uno dei simboli della Lazio, Stefan Radu spegne oggi 39 candeline. Tra i tanti auguri ricevuti è arrivato anche un messaggio speciale dall’ex compagno di squadra Federico Marchetti.
“Amico mio, già grande lo eri ma oggi lo sei un po’ di più! Buon compleanno Ste!!”, questo il bel messaggio del portiere.