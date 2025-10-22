Tonali allontana il ritorno in Italia: rinnovo firmato con il Newcastle
22.10.2025 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Altro che ritorno in Italia, prosegue l’avventura di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. L’ex Milan ha infatti prolungato il suo contratto con i Magpies dal 2028 al 2029 con opzione di rinnovo fino al 2030.
La trattativa era iniziata già durante il periodo di squalifica del calciatore per il caso scommesse. Tonali avrebbe dato la sua disponibilità a una riduzione dello stipendio per venire incontro al club che a sua volta ha messo sul piatto il prolungamento dell’accordo.